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Резніков анонсував «Рамштайн 9»

Андрій Котенський

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у лютому.

За словами Олексія Резнікова, Україна очікує на більші поставки зброї.

«Зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море… і небо! Ramstein 9 відбудеться в лютому», – повідомив Олексій Резніков.

Раніше Олексій Резніков повідомляв, що Україна задоволена результатами «Рамштайну-8».

Зазначимо, що Олексій Резніков заявив, що за результатами «Рамштайну-8» Україна домовилась про початок навчань для своїх військових на німецьких танках Leopard 2.

Хоча міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Зі свого боку глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський, коментуючи результати цієї зустрічі, відзначив, що не про все можна публічно говорити, але рішення, прийняті на «Рамштайні-8», зміцнять стійкість української армії. Щодо танків, то за них Україні ще доведеться поборотись.

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