Резніков анонсував «Рамштайн 9»

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у лютому.

За словами Олексія Резнікова, Україна очікує на більші поставки зброї.

«Зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море… і небо! Ramstein 9 відбудеться в лютому», – повідомив Олексій Резніков.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners’ trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea… & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023