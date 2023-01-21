Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2, – Резніков

Україна зуміла домовитися про початок навчань для своїх військових на німецьких танках Leopard 2. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю українській службі Голосу Америки.

«Маємо прорив. Це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на Leopard 2», – сказав Олексій Резніков.

За його словами, домовленостей про навчання вдалося досягнути завдяки «танковим» ініціативам Польщі щодо Leopard 2 та Британії щодо Challenger.

Як писав Львівський портал, на засіданні «Рамштайн-8» 20 січня міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Втім глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Коментуючи результати цієї зустрічі, президент Володимир Зеленський відзначив, що не про все можна публічно говорити, але рішення, прийняті на «Рамштайні-8», зміцнять стійкість української армії. Щодо танків, то за них Україні ще доведеться поборотись.

Що цьому передувало?

Україна готується до ймовірного нового наступу Росії, тому потребує більше зброї, зокрема й танків для свого майбутнього контрнаступу. 11 січня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу ЗСУ роти танків Leopard 2 але у складі міжнародної коаліції.

Оскільки танки Leopard 2 виробляє Німеччина, то жодна з країн, яка має цю техніку, не може передати її Україні без дозволу Німеччини. ФРН наразі не готова ні сама дати ці танки українським військовим, ні дати дозвіл іншим державам.

ЗМІ стверджували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом США Джо Байденом заявив про передачу ЗСУ Leopard 2 після того, як США нададуть свої танки Abrams, які є досить складними в керуванні, обслуговуванні й ремонті. Офіційно Німеччина цієї умови не підтвердила.

Наразі про надання Україні роти танків Challenger 2 офіційно заявила Велика Британія.

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