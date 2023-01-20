Зеленський прокоментував результати «Рамштайну-8»

Незважаючи на відсутність консолідованого рішення про передачу танків Leopard, восьме засідання у форматі «Рамштайн» дозволить Україні посилити свою стійкість. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 20 січня.

«Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну». Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній «Рамштайн» зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні, вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги.

Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене», – підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що, ведучи постійні переговори й консультації з іноземними партнерами, за останній тиждень Україна зуміла суттєво посилити свою артилерію новими гарматами і снарядами, а також домовитись щодо постачання кількох сотень бойових броньованих машин, поповнити запаси ракет для реактивних систем.

Він подякував США, які оголосили новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів, Канаді та європейським країнам, що теж анонсували передачу нової зброї й військової техніки.

«Дякую усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту. Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко для нашої оборони», – додав президент України.

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Нагадаємо, на засіданні «Рамштайн-8» 20 січня міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Втім глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на восьмому засіданні у форматі «Рамштайн», заявив, що в Росії закінчуються боєприпаси, сама вона несе значні бойові втрати. Але разом із тим війська РФ перегруповуються, намагаються переозброїтись, тому військову допомогу Україні у цей «вирішальний момент» потрібно збільшити.

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