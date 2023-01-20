На «Рамштайні» не змогли домовитись про танки для України

Міністри оборони більше ніж 50 країн світу під час восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні 20 січня не дійшли згоди щодо постачання танків. Але відповідне рішення «може бути прийняте дуже швидко». Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Укрінформ.

«Ми, звісно, говорили про можливі поставки танків Leopard. Я маю чітко констатувати, що немає одностайної думки», – сказав міністр.

Водночас він назвав неправильним враження, що утворилася «згуртована коаліція, на шляху якої стоїть Німеччина». За словами німецького політика, є чимало союзників, які висувають добрі аргументи «за» поставки та чимало тих, хто висуває виважені аргументи «проти». Під час війни треба зважити на всі, додав Борис Пісторіус.

Втім Пісторіус не виключив, що консенсус щодо танків Leopard буде досягнутий, але він не став робити прогнози, коли це може статися.

«Я абсолютно впевнений, що рішення буде найближчим часом. Але я не знаю, яким воно буде», – сказав німецький міністр оборони.

За його словами, треба готуватися, щоби при ухваленні позитивного рішення бути в змозі відреагувати оперативно. Міністр запевнив, що дасть розпорядження перевірити запаси танків різного типу.

«Якщо рішення буде прийняте через тиждень, через два тижні або через день ми повинні мати змогу діяти швидко… Ми готуємося», – Борис сказав Пісторіус.

Разом із тим він не погодився з твердженням, що Німеччина сумнівається у наданні Україні танків. Берлін, за його словами, «дуже обережно зважує всі «за» та «проти». При цьому Пісторіус запевнив, що «Німеччина не буде стояти на шляху партнерів», хоча, за його словами, дозвіл від Берліна на такі поставки не обговорювали на зустрічі.

Політик також додав, що не може давати жодних дозволів, адже це – завдання канцлера та інших міністерств.

Пісторіус заперечливо відповів на запитання, чи не вважає він, що затягування часу може призвести до поразки Україні: «Ні. Тому що ми приймемо рішення якомога скоріше. І ми вже підтримуємо Україну великими обсягами та будемо продовжувати нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, доки війна не закінчиться».

Як повідомляв Львівський портал, пріоритетом для України на засіданні «Рамштайн-8», як відзначив міністр оборони Олексій Резніков, є системи ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів; обслуговування й ремонт озброєння та техніки.

Додамо, що першу зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США зібрали торік 26 квітня. Тоді Штати й створили центр управління, який керує мережею з понад 45 країн-партнерів і союзників, які надають допомогу Україні. Дотепер кількість країн виросла до понад пів сотні.

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