Затримали корегувальників ракетних ударів по Дніпру 

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил рф (більше відому як гру) у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі. Під час оперативних дій затримано 7 російських агентів. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

За даними СБУ, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

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Крім того, агенти рф збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО. Всю зібрану інформацію вони передавали представникам гру через резидента групи.

Ним виявився громадянин рф, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої «південно-східної Української республіки», підконтрольної країні-агресору. Згодом зловмисник втік до росії, де був завербований кадровими співробітниками гру. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх «ідейних» однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили:

саморобні вибухові пристрої;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

прокремлівську літературу.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців».

17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі було завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей; загинуло 44 особи, з них 5 дітей; травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Згодом кількість загиблих зросла до 46 людей.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку. Британські розвідники заявили, що, ймовірно, Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі великою протикорабельною ракетою.

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.