Повітряні сили: по Дніпру РФ вдарила «убивцею авіаносців»

14 січня Росія випустила по Україні п’ять крилатих ракет Х-22, які призначені для знищення авіаносних груп у морі. Наразі Україна не має засобів для їхнього збиття. Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗС України.

Так, за даними генерал-лейтенанта Миколи Олещука, п’ять російських дальніх бомбардувальників Ту-22м3 із Курської області та з акваторії Азовського моря випустили по українських містах п’ять крилатих ракет Х-22.

Одна з ракет, яку росіяни запустили близько 15:30 год. з району Курської області, влучила у багатоповерхівку на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі.

«Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає», – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що наразі Україна не має вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. Зазначається, що маса бойової частини Х-22 становить близько 950 кілограмів. Максимальна дальність – до 600 кілометрів. При застосуванні ракет із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

З початку воєнної агресії РФ по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Протиповітряна оборона не збила жодну з них.

«Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі», – додали у командування.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що українським військовим вдалося збити 26 ракет з 41.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару 14 січня по багатоповерховому будинку у Дніпрі загинули 20 мирних мешканців, ще щонайменше 73 – отримали поранення.