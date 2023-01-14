Росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі: під завалами є люди

14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі – під завалами є люди.Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Просто нелюди, немає як мінімум одного під’їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці», – повідомив Тимошенко.

Наразі більше деталей не повідомляють.

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