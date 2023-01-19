Кількість жертв унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла

За уточненою інформацією, кількість загиблих унаслідок російської атаки по житловому будинку зросла до 46 людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, станом 15:39 год. 19 січня кількість жертв у дніпровській багатоповерхівці зросла до 46 осіб. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває

«80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка», – додав Резніченко.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців».

О 3:00 год. 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі було завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей; загинуло 44 особи, з них 5 дітей; травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку. Британські розвідники заявили, що, ймовірно, Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі великою протикорабельною ракетою.

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.