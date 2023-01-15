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Кількість загиблих у Дніпрі зросла

Анастасія Диняк

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Станом на 15:18 год. кількість жертв унаслідок російської атаки 14 січня у Дніпрі зросла до 25 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, за даними президента, у зруйнованій багатоповерхівці загинули 25 людей, з них – одна дитина. З-під завалів вдалося врятувати 39 людей, серед них – шестеро дітей. Травмовано 73 особи, з них – 13 дітей.

Рятувальники продовжують розшуки, зниклими вважаються ще 43 мешканця. На місці встановлено чотири намети ДСНС та два намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

За попередньою інформацією, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців»

У місті оголошено триденну жалобу за загиблими під час російської атаки.

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