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РФ вдарила по Дніпру великою протикорабельною ракетою, – британська розвідка

Анастасія Диняк

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Британські розвідники зазначили, що, ймовірно, Росія 14 січня вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі великою протикорабельною ракетою, яка є дуже неточною при наведенні на наземні цілі. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії.

Так, за даними розвідки, росіяни вдарили по житловому будинку протикорабельною ракетою AS-4 KITCHEN, також відомою як Х-22, Розвідники наголосили, що ракета Х-22 є неточною при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Натомість Росія безпідставно звинуватила українські сили ППО.

Зазначається, що РФ вже використовувала ракети цього типу під час атак по Україні, зокрема 27 червня 2022 року під час удару по торговому центрі у Кременчуці.

«У той час як деякі ракети, такі як KITCHEN, непридатні для завдання високоточного удару, дані з війни в Україні свідчать про те, що дисфункція здатності Росії завдавати удари на великій відстані є більш глибокою. Ймовірно, їй важко динамічно ідентифікувати цілі та отримувати доступ до швидкої й точної оцінки бойових збитків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня російські війська влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах зазначили, що по будинку росіяни вдарили «убивцею авіаносців».

Станом на ранок 17 січня рятувальники на понад 63 годині пошукової операції розібрали 90% уламків багатоповерхівки. Кількість жертв вже зросла до 44 мешканців.

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку.

За даними президента Володимира Зеленського, російська ракета зруйнувала 72 квартири та ще понад 230 – пошкодила.

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