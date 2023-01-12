Росія хоче захопити Донбас, а потім може взятися за Запорізьку область, – Генштаб

Говорячи про найближчу перспективу розвитку подій на фронті, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов заявив, що російські окупанти намагатимуться вийти на адмінмежу Донеччини, після чого можуть перейти до лівобережжя Запорізької області. Про це він сказав 12 січня під час брифінгу.

«Прогнозуємо, що найближчим часом противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області», – відзначив Олексій Громов.

За його словами, окупанти і надалі будуть наносити ракетно-авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України. Але їхня інтенсивність залежатиме безпосередньо від наявності високоточних ракет та іранських дронів.

Водночас Олексій Громов додав, що Росія, не реалізувавши свої плани у 2022 році, вирішила вести війну на виснаження.

«Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України», – підкреслив він.

Нагадаємо, віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, а ворог, за даними Генштабу, несе великі втрати. В цей район рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців».

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Речник Східного угруповання військ додав, що зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

Також бої йдуть поблизу Кремінної, що на Луганщині. Сюди, за даними британської розвідки, Росія перекинула десантників, аби посилити свої позиції.

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