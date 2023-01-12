РФ перекинула десантників в район Кремінної, – британська розвідка

Британські розвідники заявили, що Росія посилила свої позиції поблизу Кремінної, де тривають важкі бої, повітряно-десантними військами. Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

Так, у розвідці зазначили, що протягом останніх днів біля Соледара на Донеччині та на підступах до Кремінної на Луганщині тривають запеклі бої.

На початку січня Росія, ймовірно, посилила лінію фронту Кремінної підрозділами 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ, адже визначила цю ділянку вразливою. До листопада російські десантники мали тримати оборону лінії фронту в районі Херсона.

«Наразі передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі відносно елітних сил швидкого реагування», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал раніше, українські військові наближаються до звільнення Кремінної, що дозволить їм контролювати основні дороги промислових центрів Донбасу – Сєвєродонецька та Лисичанська.

Згодом генерал Олексій Громов додав, що ЗСУ протягом останнього тижня просунулися на 2,5 кілометра в напрямку міста.

Зазначимо, Кремінна – місто, розташоване на околиці Луганщини і фактично межує з Донеччиною. Відстань до деокупованого на початку жовтня Лимана становить менше 30 кілометрів.

20 грудня Сергій Гайдай повідомляв, що бійці ЗСУ стабілізували ситуацію на напрямку Сватове – Кремінна та зуміли закріпитися на позиціях у Білогорівці, що за 12 км від Кремінної. На той час просування до Кремінної йшло повільно через щільну замінованість територій.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ЗСУ взяли під свій вогневий контроль стратегічно важливої траси Сватове – Кремінна, яка є однією з головних транспортних артерій для постачання окупантів.

Таким чином українські воїни не лише позбавили рашистів зручної логістики для підвезення техніки та боєприпасів, а й отримали значні можливості для просування вперед: зі Сватового – до кордону з РФ та на Старобільськ – логістичний центр загарбників. Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєвєродонецьк.