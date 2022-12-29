ЗСУ наближаються до Кремінної, – Громов

Російські військові зосереджують усі свої сили на двох напрямках на сході України, толі як ЗСУ наближаються до Кремінної на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. за даними Громова навколо Бахмута українські військові стримують до 20 атак окупантів.
Окрім того, противник передає боєприпаси з Херсонського та Харківського напрямків на Бахмутський та Лиманський напрямки. Понад 40% артилерійських обстрілів припадають на Бахмутський напрямок.
Громов додав, що ЗСУ продовжують наближатися до Кремінної. Протягом останнього тижня їм вдалося просунутися на 2,5 кілометра в напрямку міста.
Є інформація, що окупанти говорять про «поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська». Якщо українські бійці прорвуть оборонні рубежі на лінії фронту «Сватове-Креммінна», значна частина військових другого армійського корпусу армії РФ планує здаватися в полон ЗСУ.
Як повідомляв Львівський портал раніше, українські військові наближаються до звільнення Кремінної, що дозволить їм контролювати основні дороги промислових центрів Донбасу – Сєвєродонецька та Лисичанська.
Зазначимо, Кремінна – місто, розташоване на околиці Луганщини і фактично межує з Донеччиною. Відстань до деокупованого на початку жовтня Лимана становить менше 30 кілометрів.
20 грудня Сергій Гайдай повідомляв, що бійці ЗСУ стабілізували ситуацію на напрямку Сватове – Кремінна та зуміли закріпитися на позиціях у Білогорівці, що за 12 км від Кремінної. На той час просування до Кремінної йшло повільно через щільну замінованість територій.
Нагадаємо, наприкінці жовтня ЗСУ взяли під свій вогневий контроль стратегічно важливої траси Сватове – Кремінна, яка є однією з головних транспортних артерій для постачання окупантів.
Таким чином українські воїни не лише позбавили рашистів зручної логістики для підвезення техніки та боєприпасів, а й отримали значні можливості для просування вперед: зі Сватового – до кордону з РФ та на Старобільськ – логістичний центр загарбників. Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєвєродонецьк.
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Анастасія Диняк