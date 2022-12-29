ЗСУ наближаються до Кремінної, – Громов

Російські військові зосереджують усі свої сили на двох напрямках на сході України, толі як ЗСУ наближаються до Кремінної на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. за даними Громова навколо Бахмута українські військові стримують до 20 атак окупантів.

Окрім того, противник передає боєприпаси з Херсонського та Харківського напрямків на Бахмутський та Лиманський напрямки. Понад 40% артилерійських обстрілів припадають на Бахмутський напрямок.

Громов додав, що ЗСУ продовжують наближатися до Кремінної. Протягом останнього тижня їм вдалося просунутися на 2,5 кілометра в напрямку міста.

Є інформація, що окупанти говорять про «поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська». Якщо українські бійці прорвуть оборонні рубежі на лінії фронту «Сватове-Креммінна», значна частина військових другого армійського корпусу армії РФ планує здаватися в полон ЗСУ.