Битва за Соледар триває, окупанти намагаються оточити Бахмут, – Маляр

Українські військові продовжують відбивати наступ окупантів на Соледар. Тримає оборону й Бахмут, який ворог намагається оточити. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram.

«Противник продовжує наступ в районі Соледара. Його мета – прорвати оборону наших військ і захопити місто. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ», – написала вона.

Водночас Ганна Маляр підкреслила, що ЗСУ мужньо тримають позиції та завдають ворогу численних втрат.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону розповів, що за добу лише по одному Соледару російські загарбники завдали 91 артилерійський удар.

Втім українські ракетні війська та артилерія теж не пасуть задніх і намагаються максимально нищити ворога – за добу ліквідовано більше сотні рашистів.

На Бахмутському напрямку, за словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу стались 42 бойові зіткнення. ЗСУ намагаються погіршити логістику ворога, знищувати його склади. Саме тому окупанти отримали вказівку не розвантажувати зброю ближче, ніж за 100 км від лінії фронту.

Нагадаємо, віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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