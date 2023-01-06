Різдвяна служба Епіфанія в Лаврі буде

У суботу, 7 січня 2023 року, з нагоди свята Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить урочисте Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це знову повідомила пресслужба ПЦУ.

Початок Божественної літургії о 9:00 год.

«Запрошуємо на спільне молитовне відзначення події Різдва Христового у визначній святині українського народу. Просимо також з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом», – йдеться у заяві ПЦУ.

За даними BBC, Міністерство культури України дало дозвіл на проведення предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Заповідник «Києво-Печерська лавра» також уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12 години дня.

Як відомо, Московський патріархат заявив, що храми Лаври належать йому, принаймні до кінця війни.

Однак в.о. генерального директора національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник підтвердив, що ПЦУ має всі дозволи на проведення різдвяного богослужіння у Лаврі.

«У другій половині дня (5 січя) до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ ()Московського патріархату оприлюднили застарілу інформацію (про відсутність дозволів в ПЦУ)», – пояснив Рудник.

Наразі йдеться про разову оренду для богослужіння.

Рудник також додав, що сили правопорядку будуть стежити завтра за тим, щоб подія відбулась без жодних ексцесів.

Як відомо у суботу, 7 січня, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. До слова, це буде перша в історії літургія предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Кому належить Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра належить державі і українському народу, а не російській православній церкві (УПЦ МП). Найдревніший її монастир Києво-Печерської лаври заснований за київського князя із династії Рюриковичів Ярослава Мудрого ще в 1051 році. У середньовіччі храм був оплотом православ’я Русі – України, а не Московії (Росії).

5 січня 2023 року стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування. Як відомо із 2016 року собор та церква були передані у почасове безоплатне користування Української Православної Церкви Московського патріархату, однак термін договору сплинув 31 грудня 2022 року. З цього приводу створили комісію, яка з 2 січня 2023 року займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт про повернення будівель зі сторони УПЦ МП. Цікаво, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Московського патріархату Павло, який мав підписати Акт про повернення. Утім його демарш законних дій комісії не є перешкодою для повернення державного майна.

Що цьому передувало?

2 грудня 2022 року Україна запровадила санкції проти Московського патріархату, через системну антиукраїнську діяльність УПЦ МП в Україні та пропагування так званого «рускава міра». Правоохоронцями було відкрито низку кримінальних проваджень.

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про свободу совісті та релігійні організації», який передбачає обов’язкову згадку в назві УПЦ Московського патріархату приналежності до Російської православної церкви (РПЦ).

Мінкульт рекомендував не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. 1 січня УПЦ МП уже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів. У відповідь колишній намісник Лаври митрополит Павло вдався до прокльонів.

Тим часом у Нижній лаврі, де розташовані печери, діє чоловічий монастир УПЦ МП, духовна семінарія, резиденція намісника Лаври і низка храмів. Нижня лавра перебуває у віданні Української православної церкви (Московського патріархату). 2013 року, за часів президентства Януковича, була укладена безстрокова угода на використання Нижньої лаври УПЦ МП.

Напередодні Нового року 78% українців висловились, що час розібратися із діяльністю московського патріархату в Україні.

Також варто нагадати, що 25 грудня 2022 року митрополит Лонгин (УПЦ московського патріархату) заявив, що Україна розпочала війну проти Бога й українського народу на догоду сатанинській церкві (вочевидь Православній церкві України – ред.) та свинячим мордам 95-го кварталу (вочевидь правлячій партії «Слуга народу – ред).

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