Епіфаній звершить різдвяну службу в головному соборі Києво-Печерської лаври

У суботу, 7 січня, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Відповідне оголошення поширила пресслужба Православної церкви України.

За даними ПЦУ, оголошення про Богослужіння в Успенському соборі Лаври здійснено після отримання відповідного дозволу від Мінкульту.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. ПЦУ запрошує вірян до спільної молитви.

До слова, це буде перша в історії літургія предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у проповіді митрополит Лонгин УПЦ московського патріархату заявив, що Україна розпочала війну проти Бога й українського народу на догоду сатанинській церкві (вочевидь Православній церкві України – ред.) та свинячим мордам 95-го кварталу (вочевидь правлячій партії «Слуга народу – ред).

Кому належить Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра належить державі і українському народу, а не російйській православній церкві. Найдревніший її монастир Києво-Печерської лаври заснований за київського князя із династії Рюриковичів Ярослава Мудрого ще в 1051 році. У середньовіччі храм був оплотом православ’я Русі – України, а не Росії.

Сьогодні Київський православний монастирський комплекс, переданий в оренду Російській православній церкві в Україні, яка називає себе Українською православною церквою, замовчуючи приналежність до Московського патріархату.

Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про свободу совісті та релігійні організації», який передбачає обов’язкову згадку в назві УПЦ Московського патріархату приналежності до РПЦ.

Напередодні Нового року 78% українців висловилисьь, що час розібратися із діяльністю московського патріархату в Україні.

31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. 1 січня УПЦ МП уже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів. У відповідь колишній намісник Лаври митрополит Павло вдався до прокльонів.

Таким чином, УПЦ МП «виселили» з двох головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів, які належать державі.

Тим часом у Нижній лаврі, де розташовані печери, діє чоловічий монастир УПЦ МП, духовна семінарія, резиденція намісника Лаври і низка храмів. Нижня лавра перебуває у віданні Української православної церкви (Московського патріархату). 2013 року, за часів президентства Януковича, була укладена безстрокова угода на використання Нижньої лаври УПЦ МП.

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