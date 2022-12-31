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Російські ракети влучили по житловому району Миколаєва: є поранені

Наталя Дуляба

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Під час масованої атаки 31 грудня російські ракети влучили по житловому району у Миколаєві. Попередньо відомо про чотирьох поранених. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, в суботу, 31 грудня, збройні сили РФ завдали ракетних ударів по одному з житлових районів Миколаєва.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, однак інформація щодо точної кількості ще уточнюється.

Зруйновано п’ять приватних житлових будинків. Пошкоджено майже 20 будинків та автомобілі містян, навчальні заклади.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Наразі триває розслідування, на місцях працюють рятувальники, правоохоронці та інші спецслужби.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

Чи не найбільше постраждала українська столиця. Тут загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Наразі відомо про руйнування і пошкодження одного з готелів, палацу мистецтв «Україна», трьох шкіл і дитсадка. Детальніше читайте за цим посиланням.

У Запорізькій області постраждали четверо людей, серед них – вагітна і 14-річна дівчинка. Останню госпіталізували в реанімацію.

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Фото: Генпрокуратура

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