Удар по Запорізькій області: серед поранених – вагітна і дитина

Внаслідок масованої ракетної атаки, яку здійснила Росія 31 грудня, у Запорізькій області поранення дістали четверо людей. Серед них – вагітна жінка і 14-річна дівчинка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram.

«Поранень зазнали один чоловік, дві жінки, одна з яких вагітна, а також дитина. Дівчинка 2008 року народження є у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає», – написав він.

Загалом російські ракети напередодні Нового року зруйнували на Запоріжжі два житлові будинки, ще вісім пошкоджено.

На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та інші служби.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Чи не найбільше постраждала українська столиця. Тут загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Наразі відомо про руйнування і пошкодження одного з готелів, палацу мистецтв «Україна», трьох шкіл і дитсадка. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Telegram Олександра Старуха