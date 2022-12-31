Серйозних пошкоджень енергосистеми України вдалося уникнути, – Галущенко

Під час одинадцятої масованої ракетної атаки РФ 31 грудня вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у своєму Facebook.

«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання», – написав він.

Герман Галущенко відзначив, що зараз українці переживають найскладніші новорічно-різдвяні свята за всю історію незалежної України, адже рашисти намагаються будь-яким чином зламати їхню стійкість і моральний дух.

Однак міністр підкреслив, що енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Чи не найбільше постраждала українська столиця. Тут загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Наразі відомо про руйнування і пошкодження одного з готелів, палацу мистецтв «Україна», трьох шкіл і дитсадка. Детальніше читайте за цим посиланням.

У Запорізькій області постраждали четверо людей, серед них – вагітна і 14-річна дівчинка. Останню госпіталізували в реанімацію.

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