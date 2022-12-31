Залужний розповів про роботу ППО під час російської атаки

Під час масованої атаки 31 грудня російські окупанти випустили, за попередніми даними, більше 20 ракет. Українські військова збили 12 із них. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram.

Напередодні Нового року Росія вдалась до чергового масованого удару. Як наголосив Валерій Залужний, він прийшовся саме по цивільних об’єктах України.

За попередніми підрахунками, ворог здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Сили ППО в небі над Україною збили 12 ракет.

«Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей. Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами!», – написав Валерій Залужний.

ДОПОВНЕНО: згодом у Повітряних Силах додали, що декілька ракет не долетіли до України і впали на території самої Росії. Всі деталі наразі уточнюються.

Також на Київщині українські військові збили ворожий дрон «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 ракетну атаку по Україні, попередня була 29 грудня.

Наразі відомо, що найбільше постраждав Київ. Там вже є загиблий, більше десятка поранених і мінімум кілька пошкоджених об’єктів, серед яких – готель. Детальніше читайте за цим посиланням.

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