ОСТАННІ НОВИНИ

На Херсонщині рашисти поранили двох дітей

Наталя Дуляба

|

Напередодні Нового року 31 грудня російські окупанти обстріляли селище Наддніпрянське поблизу Херсона і поранили двох дітей. За їхні життя борються медики. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Рашисти гатили по селищу з артилерії. Один зі снарядів вибухнув неподалік школи, в той момент там перебували двоє дітей.

«13-річний хлопець та дівчинка 12 років, брат і сестра, отримали тяжкі уламкові поранення. Наразі діти в операційній, де хірурги борються за їхні життя», – відзначив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Внаслідок ракетних обстрілів у Києві загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. У Запорізькій області постраждали четверо людей, серед них – вагітна і 14-річна дівчинка. Останню госпіталізували в реанімацію.

У Миколаєві рашисти атакували житловий район, наразі відомо про чотирьох поранених.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал