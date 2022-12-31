На Херсонщині рашисти поранили двох дітей

Напередодні Нового року 31 грудня російські окупанти обстріляли селище Наддніпрянське поблизу Херсона і поранили двох дітей. За їхні життя борються медики. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Рашисти гатили по селищу з артилерії. Один зі снарядів вибухнув неподалік школи, в той момент там перебували двоє дітей.

«13-річний хлопець та дівчинка 12 років, брат і сестра, отримали тяжкі уламкові поранення. Наразі діти в операційній, де хірурги борються за їхні життя», – відзначив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Внаслідок ракетних обстрілів у Києві загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. У Запорізькій області постраждали четверо людей, серед них – вагітна і 14-річна дівчинка. Останню госпіталізували в реанімацію.

У Миколаєві рашисти атакували житловий район, наразі відомо про чотирьох поранених.

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