Під час атаки рашистів на столицю загинула людина, ще два десятки поранені

Внаслідок ракетного атаки російських окупантів 31 грудня по Києву загинула одна людина, ще два десятки дістали поранення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram.

Російська ракета вбила літнього чоловіка у Солом’янському районі. Кількість поранених із п’яти дотепер зросла до 20 осіб, серед них – журналіст із Японії. 14 постраждалих госпіталізували, ще шістьом наддали медичну допомогу на місцях.

Згодом у ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих зросла до 22 осіб. Згаданий вище літній чоловік загинув від влучання російської ракети у житловий будинок. Він зруйнований.

Щодо руйнувань, то відомо, що пошкоджено один зі столичних готелів, палац мистецтв «Україна». Крім того Віталій Кличко додав, що пошкоджено дитсадок і дві школи в Солом’янському районі, ще одна – в Печерському. Постраждалих на цих об’єктах немає.

«Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі перебувають 30% споживачів через аварійні відключення», – відзначив Кличко.

Наразі частково обмежено рух поїздів червоною лінією метро, на її відкритій ділянці перевіряють, чи немає уламків ракет.

Загалом на місцях «прильотів» працювали 55 рятувальників.

Нагадаємо, в суботу в обід, 31 грудня, російські окупанти здійснили 11 масовану ракетну атаку по Україні, остання була 29 грудня.

За попередніми даними українських військових, РФ випустила по Україні більше 20 ракет, 12 із них вдалося збити над Київщиною, Житомирщиною і Хмельниччиною.

Детальніше про ситуацію в регіонах читайте за цим посиланням.

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Фото: Telegram Кирила Тимошенка, ДСНС