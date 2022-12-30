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Після російської атаки Львівщина знову повертається до планових знеструмлень

Наталя Дуляба

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Фактично за добу енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в енергосистемі після масованої російської атаки, тому Львів та область станом на 30 грудня повертаються до графіків планових знеструмлень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Так, станом на ранок п’ятниці, 30 грудня, у Львові та області знову діють графіки планового вимкнення електроенергії.

«Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в українській енергосистемі, тому місто та область поступово повертається до звичних графіків відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні «Львівобленерго».

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські війська здійснили десяту масовану ракетну атаку по Україні. Під ударами опинились десять областей, пошкоджено 28 об’єктів: 18 – приватних житлових будинків та 10 об’єктів критичної інфраструктури. Поранення отримали п’ятеро людей.

Загалом Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 із них вдалося збити.

Внаслідок ворожих обстрілів були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури на Львівщині. Тому довелося застосувати аварійні відключення електроенергії, без світла залишились понад 470 тисяч абонентів. 90% Львова було знеструмлено, також були перебої з мобільним зв’язком, водо- й теплопостачанням.

У «Львівобленерго» казали, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год., втім подачу світла подекуди вдалося розпочати дещо раніше.

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