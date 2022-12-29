Не може бути «нейтралітету» через варварство Росії, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ранкового ракетного удару рашистів по Україні назвав дії Кремля варварством та акцентував на тому, що нейтральна позиція щодо воєнних злочинів Росії означає її підтримку.

«Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року.

Не може бути «нейтралітету» перед обличчям таких масових військових злочинів РФ. Прикидатися «нейтральністю» означає ставати на бік Росії», – зазначив Дмитро Кулеба.

Як повідомляв Львівський портал, близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.

Без світла також залишились майже пів мільйона мешканців Львівщини – 282 населені пункти.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Як відомо, зранку 29 грудня протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети із 69 запущених рашистами. Лише над Києвом збили 16 ракет. Водночас над Львівщиною збили 4 із 6 ракет.

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