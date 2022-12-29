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Фото дня. У Львові через атаку рашистів малюк вимушений робити інгаляцію на АЗС

Андрій Котенський

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На одній із заправок Львова малюку довелося робити медикаментозну інгаляцію, через відсутність світла у місті, передає кореспондент Львівського порталу, який став очевидцем події.

Як розповів батько хлопчика, він вимушено привіз свого сина на АЗС через знеструмлення Львова.

Проводити медичні процедури дома не було змоги через атаку росіян на критичну інфраструктуру Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, близько 09:00 год. на Львівщині пролунали вибухи. Через це у Львів майже повністю залишився без світла, а також були перебої з мобільним зв’язком.

Без світла також залишились майже пів мільйона мешканців Львівщини – 282 населені пункти.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

Як відомо, зранку 29 грудня протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети із 69 запущених рашистами. Лише над Києвом збили 16 ракет. Водночас над Львівщиною збили 4 із 6 ракет.

Фото: Андрій Котенський

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