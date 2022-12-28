Зеленський показав фото зруйнованого Бахмута, де ЗСУ місяцями тримають оборону

Президент України Володимир Зеленський показав, як зараз виглядає Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті. Незважаючи на значні руйнування, українські воїни тут місяцями тримають оборону.

«Наша фортеця Бахмут. Ще минулого року там жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Там немає місця, яке не було б полито кровʼю. Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть», – написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

На фото, які опублікував Володимир Зеленський, видно зруйновані житлові квартали, розтрощені мости й палаючі від обстрілів будинки, рятувальники, які намагаються загасити пожежі, військові в окопах та місцеві, що намагаються жити у таких надскладних обставинах.

Зазначимо, на початку грудня Володимир Зеленський заявив, що рашисти вже фактично зрівняли з землею Бахмут, перетворивши його на «випалені руїни».

Як писав Львівський портал, Бахмут вже місяцями є однією з найгарячіших точок на фронті. Українські військові мужньо стримують окупантів і щодня відбивають до десятка їхніх атак.

Британська розвідка заявляла, що в Бахмуті «вагнерівці» використовують тактику «гарматного м’яса». Нещодавно американський Інститут дослідження війни відзначив сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускав, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

Незважаючи на постійні ворожі штурми й майже безперервний вогонь, в Бахмут до українських воїнів 20 грудня приїжджав Володимир Зеленський, а тепер – керівник розвідки Кирило Буданов.

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Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Chris McGrath, André Luís Alves, Diego Herrera