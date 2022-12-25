Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть паузи, – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначає сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускає, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу. Про це пише Українська правда.

Експерти припускають, що швидкість просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася останніми днями, хоча ще зарано говорити про те, що російський наступ з метою захоплення Бахмута досягнув кульмінації.

Російські військові блогери визнали, що українським силам у районі Бахмута вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу навколо цього міста та навколишніх населених пунктів, а один з них стверджує, що ЗСУ відтіснили групи «вагнерівців» на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута і можуть спробувати забезпечити тактичну або оперативну паузу.

Також аналітики вважають, що обмежені особовий склад і кількість боєприпасів російських військових, ймовірно, не дозволить їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі.

На їхню думку, невпинний і дороговартісний наступ Росії на Бахмут може також погіршити здатність РФ переслідувати довгострокові цілі на театрі воєнних дій на Донбасі.

ISW припускає, що російські силовики можуть створювати інформаційні приводи для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для фінансування військових дій РФ.

Фінансист ПВК «Вагнера» Євген Пригожин був присутній на похоронах загиблого найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де заявив, що Росія повинна конфіскувати майно та житло в еліти, яка ігнорує або не підтримує військові зусилля через страх втратити свій привілейований спосіб життя.

Аналітики вважають, що, можливо, Пригожин використовує такі популістські заяви, щоб підвищити свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення більш жорстких заходів з націоналізації.

Президент Росії Владімір Путін також раніше висловив претензії до російських олігархів, заявивши, що росіяни, які виводять гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, «становлять небезпеку» для РФ.

Як повідомляв Львівський портал, британська розвідка заявляла, що «вагнерівці» використовують тактику «гарматного м’яса» у Бахмуті.

Це місто на Донеччині є однією з найгарячіших точок на фронті вже місяцями. Українські військові мужньо стримують окупантів і щодня відбивають до десятка їхніх атак. За минулу добу ЗСУ відбили 15 ворожих атак на Донбасі, десять із них – саме на Донеччині у районі Бахмута.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вже фактично зрівняли з землею Бахмут, перетворивши його на «випалені руїни».

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