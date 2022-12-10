Окупанти фактично знищили Бахмут, – Зеленський

Російська армія фактично зрівняла з землею ще одне місто на Донбасі – Бахмут. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

«Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар’їнка, Кремінна… На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни», – відзначив глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім військовим, які тримають фронт на цих надскладних напрямках, відбивають атаки російських окупантів та завдають їм відчутних втрат у «відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором».

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Нагадаємо, російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку. За минулу добу вони обстріляли тут більше 20 населених пунктів. На Лиманському та Авдіївському напрямках, за даними Генштабу, рашисти намагаються покращити своє тактичне положення.

Українські військові мужньо стримують окупантів на Донеччині і щодня відбивають до десятка їхніх атак. Наприкінці листопада ворог дещо знизив темпи своїх штурмів, однак цей напрямок досі залишається найгарячішим на фронті.

Разом із тим ЗСУ успішно завдають втрат рашистам: нищать їхні пункти управління, техніку та особовий склад.

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