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Зеленський відвідав Бахмут

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Президент України Володимир Зеленський 20 грудня із неанонсованим візитом відвідав прифронтовий Бахмут Донецької області. Про це повідомив речник Офісу президента Сергій Никифоров, передає hromadske.

«Він справді там був. І вже, мабуть, відбув. Але поки з міркувань безпеки від коментарів ми утримаємося», — зазначив Никифоров.

Зеленський неодноразово відвідував передові позиції на фронті. Так, він відвідував позиції українських військових у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях, а також приїжджав до звільненого Херсона.

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