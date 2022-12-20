Зеленський відвідав Бахмут

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня із неанонсованим візитом відвідав прифронтовий Бахмут Донецької області. Про це повідомив речник Офісу президента Сергій Никифоров, передає hromadske.

«Він справді там був. І вже, мабуть, відбув. Але поки з міркувань безпеки від коментарів ми утримаємося», — зазначив Никифоров.

Зеленський неодноразово відвідував передові позиції на фронті. Так, він відвідував позиції українських військових у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях, а також приїжджав до звільненого Херсона.

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