Вимкнень світла на свята не буде, якщо не буде нових обстрілів, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за відсутності нових російських обстрілів новорічні свята в Україні відбудуться без аварійних вимкнень електроенергії. Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 грудня, повідомила пресслужба Кабміну.

«Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також додав, що уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій, «щоб швидше відновити енергосистему».

Зауважимо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Адже вже після 6 із 9 масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

За оцінками енергетиків, вихід України із найскладнішого повного блекауту займе від семи до десяти днів.

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