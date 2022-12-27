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На час воєнного стану уряд спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій, повідомила пресслужба Кабміну.

Денис Шмигаль зазначив, що відповедне рішення ухвалили, «щоб швидше відновити енергосистему».

«Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що за відсутності нових російських обстрілів новорічні свята в Україні відбудуться без аварійних вимкнень електроенергії.

Зауважимо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Адже вже після 6 із 9 масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

За оцінками енергетиків, вихід України із найскладнішого повного блекауту займе від семи до десяти днів.

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