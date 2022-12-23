У Львові оновили проєкт сміттєпереробного заводу

Виконавчий комітет Львівської міської ради 23 грудня вніс зміни до проєкту будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Про це повідомляє Львівський портал.

Як розповів директор ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний, проєкт вирішили відкорегувати, зважаючи на пропозиції генпідрядника та міжнародного посередника. Вони стосуються «новітніх технологій» і на вартість будівництва ніяк не вплинуть.

«Зараз ми говоримо про екологічну частину, про покращення певних процесів. Проєкт реалізується відповідно до вимог європейських стандартів Fidic та норм ЄБРР. На вартість проєкту це ніяк не впливає. У нас є підписаний контракт на основі міжнародних стандартів Fidic, які говорять, що контрактна вартість — це і є кошторис. Вона є незмінною», — сказав Тарас Калужний.

Зауважимо, що станом на лютий 2022 року контракт із генпідрядником був укладений на 36,6 млн євро кредиту.

Спочатку ЄБРР визначив переможцем міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові консорціум компаній WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва). Втім згодом банк замінив підрядника на польську фірму Control Process S.A.

Під час засідання виконкому Тарас Калужний не став вдаватися у технічні деталі відкорегованого проєкту. Втім коли присутній депутат Львівської міськради попросив його надати всю документацію для ознайомлення, Калужний сказав, що зробити це можна лише з дозволу розробника — Інституту проєктування «Комфортбуд».

«Цей проєкт можна надавати тільки з дозволу його автора — компанії «Комфортбуд», яка є субпідрядником фірми, що будує сміттєпереробний завод. Саме вона володіє авторським правом, тому варто звернутись до них із відповідним листом», — зауважив посадовець.

Зі свого боку перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко запевнив присутнього на засіданні депутата, що керівництво ЛКП «Зелене місто» надасть йому оновлений проєкт сміттєпереробного заводу. Коли оприлюднять його публічно, він не уточнив.

Львівський портал подає всі технічні характеристики відкорегованого проєкту будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій, 13:



Зазначимо, попередній проєкт будівництва львівського сміттєпереробного комплексу пройшов державну експертизу у 2019 році. Тоді, зокрема, були затверджені такі показники:

площа земельної ділянки — 9,66 га,

потужність — 250 тисяч тонн на рік,

загальна площа забудови — 21 902 кв м,

тривалість будівництва — 24 місяці,

кількість нових робочих місць — 144,

загальна кошторисна вартість будівництва всіх стадій, включно з вартістю будівельних робіт та устаткування, — 1,167 млрд грн.

Нагадаємо, про сміттєвий завод на вул. Пластовій, 13 говорять ще з 2018 року. Щоразу у мерії називають нові дати реалізації цього проєкту, адже довгий час фактичні роботи так і не розпочинались.

За останніми даними, які публічно наводив очільник ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний, восени минулого року тут стартувала підготовка до будівництва, а взимку 2022-го на ділянці встановлювали палі. Все це є першим етапом будівництва.

З 22 лютого на Пластовій почали земляні роботи, під час яких мають звести основу під головний корпус комплексу. До кінця 2022 року планували завезти обладнання, а вже у 2023 році його мали б під’єднати. Запрацювати завод мав би в серпні 2023-го.

Додамо також, що львів’яни, які житимуть по сусідству з майбутнім сміттєвим заводом, роками судяться з мерією, що також впливає на дату старту будівництва. Наприкінці 2020 року суд врешті поставив крапку і розблокував процес.

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