У Ратуші розповіли, коли нарешті збудують сміттєпереробний завод

Новий керівник ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний вважає, що завершити будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій мають 10 серпня 2023 року. Про це йдеться на інформаційному порталі депутатів Львівської міськради.

Депутатська комісія фінансів і планування бюджету мала виїзне засідання на вул. Пластову, де мають будувати сміттєпереробний комплекс. Депутати хотіли ознайомитися з ходом робіт і на власні очі переконатися, на що саме щоразу виділяють кошти.

Керівник ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний розповів, що завершити будівництво сміттєпереробного комплексу планують завершити 10 серпня 2023 року.

Реклама партнерів

Зазначимо, що про сміттєвий завод на вул. Пластовій говорять ще з 2018 року, однак фактичне будівництво так і не почалося. Щоразу у мерії називають нові дати старту робіт, востаннє колишній керівник ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко запевняв, що будівництво розпочнеться влітку 2021 року.

Тепер Тарас Калужний, який очолив «Зелене місто» у серпні 2021-го, стверджує, що на об’єкті вже активно триває підготовка до будівництва. Зокрема, торік у вересні почали готувати до робіт земельну ділянку, а зараз тут монтують палі. Все це є першим етапом будівництва.

Віднині, тобто з 22 лютого, на Пластовій починають земляні роботи, під час яких зводитимуть основу під головний корпус комплексу. До кінця 2022 року повинні завезти обладнання, а вже у 2023 році його мають під’єднати.

«”Зелене місто” оплатило підряднику тільки авансовий платіж згідно з міжнародними вимогами банку. Це близько 3 млн євро, ще плюс 620 тисяч євро ПДВ. У подальшому підрядник виконує роботи, а технічний нагляд, обраний банком, перевіряє обсяг робіт і тільки тоді їх оплачують. Загалом контракт підписаний на 36,6 млн євро кредиту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року ЄБРР визначив переможця міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Ним став консорціум компаній WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва). Втім згодом банк замінив підрядника на польську фірму Control Process S.A.

Сам тендер оголосили ще у 2018 році, всі процедури тривали два роки. Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій загалом зголосилися 12 компаній.

Дозвіл на будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові Держінспекція архітектури та містобудування України видала лише у вересні 2021 року.

Також проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 пройшов комплексну державну будівельну експертизу, а Мінекології ще у 2019-му підтвердило безпечність майбутнього комплексу.

Додамо також, що львів’яни, які житимуть по сусідству з майбутнім сміттєвим заводом, роками судяться з мерією, що також впливає на дату старту будівництва. Наприкінці 2020 року суд врешті поставив крапку і розблокував процес.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.