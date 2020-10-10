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Суд визнав законним рішення щодо сміттєвого заводу на Пластовій і розблокував будівництво

Соломія Головіна

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Львівський окружний адміністративний суд 9 жовтня визнав законним рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

 

«Львівський окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову про визнання протиправним і скасування рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій», – зазначила посадовиця.

Детальніше про судову тяганину довкола будівництва сміттєпереробного заводу читайте тут.

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Нагадаємо, проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 вже пройшов комплексну державну будівельну експертизу, а також отримав висновок Мінекології, яке підтвердило безпечність майбутнього комплексу.

Ще влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Потім свої технічні пропозиції щодо будівництва надіслали чотири учасники тендеру. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Як писав Льіввський портал, міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер відтермінував цей процес до осені 2019-го.

Водночас тепер у мерії кажуть, що саме будівництво має розпочатися до кінця цього року. З моменту підписання договору реалізація проєкту триватиме 24 місяці.

Детальніше про сміттєвий завод читайте у нашому матеріалі «Екологічне лихо чи прорив? Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування у Львові».

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