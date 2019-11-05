Будівництво сміттєвого заводу у Львові: проєкт пройшов державну будівельну експертизу

Проєкт будівництва майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові пройшов комплексну державну будівельну експертизу та отримав позитивний експертний звіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, на виконання рішення виконкому Львівської міської ради ЛКП «Зелене місто» забезпечило розроблення проєктної документації «Будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13».

«Ми раді повідомити про завершення робіт із розроблення та затвердження проєктної документації стадії «ТЕО» за проєктом будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Із липня цього року тривала комплексна державна будівельна експертиза проєктно-кошторисної документації. Ця робота завершена, проєкт отримав позитивний експертний звіт, він затверджений для подальшої реалізації в межах визначених техніко-економічних показників», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Відповідно до проєктних рішень, передбачається будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження та переробки твердих побутових відходів на ділянці, площею 9,66 гектари, потужністю 250 тис. тон на рік. Загальна площа забудови становить 21 902 квадратних метрів, тривалість будівництва – 24 місяці, а кількість нових робочих місць – 144 працівники. Загальна кошторисна вартість будівництва всіх стадій, включно з вартістю будівельних робіт та устаткування, – 1,167 млрд грн.

Відтак у мерії наголошують, що за два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологих відходів і вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. При цьому зазначається, що вже цього року запрацює станція компостування органічних відходів.

Зазначимо, що нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив вимоги активістів, які намагалися визнати протиправним та скасувати висновок з оцінки впливу на довкілля, що могло зупинити початок будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій.

Нагадаємо, влітку минулого року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Тендер, який оголосили влітку 2018 року, досі триває.

Нещодавно ЄБРР визначив, хто буде «сміттєвим консультантом» Львова. Ним стала литовська компанія, яка за 600 000 євро стежитиме за ходом будівництва заводу.

Водночас громада Знесіння та Кривчиць вже неодноразово протестувала через сміттєпереробний завод. Мешканці вважають, що такий комплекс стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримували деякі депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєвого заводу. Втім мер відстоював свою позицію і запевняв, що майбутній комплекс буде екологічно чистим об’єктом.

Міністерство екології та природних ресурсів України підтвердило безпечність майбутнього сміттєвого заводу. Втім воно зобов’язало ЛКП «Зелене місто» встановити додаткову систему очистки технічних і дощових стоків на території сміттєвого комплексу, аби унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище.

Додамо, що жодні фактичні роботи на вул. Пластовій дотепер не розпочалися. Міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту цього процесу: спочатку будівництво заводу мали розпочати з 2019 року, нещодавно мер заговорив уже про нову дату. Детальніше про це читайте тут.