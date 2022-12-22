В «Укренерго» розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Станом на ранок четверга, 22 грудня, в енергосистемі України все ще є суттєвий дефіцит потужності. У всіх областях діють обмеження на електропостачання, найгірша ситуація – у Києві, центральних областях та в прифронтових регіонах. Про це йдеться на сторінці «Укренерго» у Facebook.

«Вранці 22 грудня все ще є значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками», – кажуть енергетики.

В усіх областях України введені ліміти на споживання електроенергії, перевищення яких призводить до аварійних знеструмлень.

Найскладніша ситуація з подачею електрики досі залишається у центральних областях та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні України.

В «Укренерго» запевняють, що ремонтні роботи тривають цілодобово, але пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж є складними й масштабними, тому відновлення вимагає значного часу.

Нагадаємо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Відомо, що вже після шести із дев’яти масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль попередив українців про можливі нові масовані обстріли окупантів, адже Росії важливо залишити Україну на Різдво та Новий рік у темряві.

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