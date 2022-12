Книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань, – The New York Times

Книга про культурну спадщину «Скарби України: культурна спадщина народу» (Treasures of Ukraine: A Nation’s Cultural Heritage) потрапила до рейтингу найкращих мистецьких видань 2023 року, складеного виданням The New York Times, пише УП. Життя.

Ілюстроване видання вартістю 25 фунтів вийшло в листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.

Передмову до нього написав український письменник Андрій Курков, а співавторами стали зокрема культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.

Книга має вісім розділів, викладених в хронологічному порядку, та знайомить читача з українським мистецтвом та спадщиною: починаючи від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.

«Ця актуальна нова книга знайомить нас із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи. З розділами про православні ікони та католицькі собори, радянський авангардизм і національні народні промисли, ця книга ілюструє культуру, сама розмаїтість якої зараз ставить її під загрозу – і справді, деякі з показаних [у ній] робіт, такі як кам’яні статуї поблизу Харкова, датовані 9-13-м століттям століття, вже зруйновані», – пише у рейтингу критик Джейсон Фараго.

«Війна в Україні – це війна культур, тож такими є ставки», – також підкреслює він.

У рейтингу також зазначено, що всі кошти, які будуть отримані від продажів книги про українську культурну спадщину, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.

Ілюстрація: The New York Times

