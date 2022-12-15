У Генштабі прокоментували можливість нового наступу Росії у січні-лютому

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов не виключає можливість наступу російської армії у січні-лютому 2023 року. Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час брифінгу 15 грудня.

Журналісти попросили прокоментувати заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби про те, що Росія може здійснити новий «великий наступ» у січні-лютому 2023-го. Олексій Громов відповів, що не виключає такої ймовірності, військові готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

«Так, ми не виключаємо, що такий розвиток подій може бути… Чому саме на початку 2023 року? Тому що після проведення часткової мобілізації наприкінці цього року ворог проводив призов на строкову службу. Після цього противник внесе певні зміни у свої плани і буде доукомплектовуватись, формувати нові військові частини. Що це буде, як це буде? Деякі думки щодо цього у нас є, зі свого боку ми теж проводимо певні заходи», – сказав Олексій Громов.

Водночас він наголосив, що в Росії все ще є територіальні амбіції, тому вона намагатиметься захопити певні частини України. Для цього Кремлю потрібні ресурси: і людські, і матеріально-технічні.

Щодо військової техніки, то, за словами генерала Громова, РФ нарощує показники власного виробництва, але це їй вдається завдяки зниженню якості. Нові партії озброєння Москва хоче отримати від деяких інших держав, відтак активізує укладання договорів на таке постачання.

Для того, щоб поповнювати втрати особового складу та формувати нові підрозділи, у листопаді Росія ухвалила низку законодавчих актів, що суттєво розширюють перелік громадян до призову на військову службу. Основний акцент тут – на засуджених та трудових мігрантах.

«Так, в Росії дозволено мобілізувати засуджених громадян, які відбувають покарання або мають непогашену судимість. Під дію закону не підпадають засуджені за певним переліком статей Кримінального кодексу РФ, насамперед ті, які засуджені за держраду, шпигунство, тероризм. Натомість дозволено призивати осіб, що скоїли тяжкі злочини.

Крім того, у мирний час дозволено проходити військову службу особам, які мають подвійне громадянство. Це спрямовано на залучення трудових мігрантів. А зараз на території Росії є близько 6 мільйонів трудових мігрантів, переважна більшість із них – вихідці з Узбекистану (майже 50%) і Таджикістану (30%), а також із Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Серед усіх цих мігрантів близько 2,7 мільйона осіб – це чоловіки призовного віку», – підкреслив Олексій Громов.

Нагадаємо, що на території Республіки Білорусь Росія продовжує доукомплектовувати свої підрозділи та завозить військову техніку. Однак у Генштабі кажуть, що ймовірність ворожого наступу з Білорусі зараз є низькою.

Водночас у Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому на думку Генштабу, повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Станом на кінець листопада на території Білорусі перебували понад 9000 російських військових. Принаймні частину з них окупанти готуються перекинути в Україну, щоб посилити свої підрозділи на окремих напрямках.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до ймовірного наступу з Білорусі. У прикордонній зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

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