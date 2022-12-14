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Зеленський закликав Європарламент визнати Голодомор геноцидом українського народу

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський закликав депутатів Європарламенту визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він сказав, виступаючи на церемонії нагородження премії Сахарова.

«Я знаю, що завтра (15 грудня, – ред.) ви будете розглядати питання про визнання геноцидом злочину Голодомору проти українського народу. І я закликаю вас підтримати таке визнання максимальною більшістю голосів задля встановлення справедливості», – відзначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що таким чином Європа має потужно сигналізувати: в історії трагедій на континенті, в історії злочинів проти людства і людяності не залишиться жодної проґалини.

Володимир Зеленський також подякував за нагородження премією Сахарова, якою Європарламент цьогоріч відзначив «сміливий народ України».

Нагадаємо, Голодомор в Україні 1932-1933 років визнали геноцидом менш ніж два десятки країн світу. Цьогоріч навесні відповідне рішення ухвалив парламент Чехії, а наприкінці листопада – ще й парламент Румунії. Згодом це зробили також Ірландія й Німеччина.

Тим часом 93% українців згідно з останнім соцопитуванням, проведеним у листопаді, вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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