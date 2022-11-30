Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Німецький Бундестаг 30 листопада проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомляє Європейська правда.

Депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом

«Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію», – йдеться у документі.

Документ наголошує, що примусовий голод також був спрямований на «політичне придушення української національної свідомості». Масові смерті від голоду не були наслідком неврожаю, а є відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним.

«Таким чином, Голодомор є злочином проти людства», – заявляють парламентарі.

«Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу. До них належать Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, воєнні злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність», – йдеться у резолюції.

Депутати закликають федеральний уряд пам’ятати про жертв Голодомору та сприяти його міжнародному розголосу – наприклад, через освітні пропозиції. Уряд також має протидіяти «будь-яким спробам запуску односторонніх російських історичних наративів».

Як писав Львівський портал, Голодомор в Україні 1932–1933 років визнали геноцидом менш ніж два десятки країн світу. Цьогоріч навесні відповідне рішення ухвалив парламент Чехії, а тепер фактично ще й Румунії.

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