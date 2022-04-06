Чехія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців

Парламент Чехії одноголосно визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом всього українського народу. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду українського народу», – йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію дипломат оприлюднить згодом.

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