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Чехія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців

Анастасія Диняк

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Парламент Чехії одноголосно визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом всього українського народу. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду українського народу», – йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію дипломат оприлюднить згодом.

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