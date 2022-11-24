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В Ірландії Голодомор також визнали геноцидом українців

Анастасія Диняк

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Верхня палата парламенту Ірландії, Шенад Ерен, визнала геноцидом Голодомор, якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 – 1933 роках. Про повідомило посольство України в Ірландії.

Так, 24 листопада в Ірландії прийняли рішення про визнання Голодомору 1932 — 1933 років геноцидом українців.

«Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше румунські депутати та сенатори на спільному засіданні 23 листопада проголосували за Декларацію про засудження навмисного голоду (Голодомору), якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 – 1933 роках.

Як писав Львівський портал, Голодомор в Україні 1932–1933 років визнали геноцидом менш ніж два десятки країн світу. Цьогоріч навесні відповідне рішення ухвалив парламент Чехії, а тепер фактично ще й Румунії.

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Інфографіка: 24 канал

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