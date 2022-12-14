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У Європарламенті вручили премію Сахарова сміливому народу України

Андрій Котенський

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У Європейському парламенті в середу відбулась урочиста церемонія вручення парламентської премії Сахарова, яку цьогоріч отримав «сміливий народ України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства». Про це повідомила пресслужба парламенту, пише Європейська правда.

На церемонії в Страсбурзі Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку, натомість у залі парламенту були присутні Олександра Матвійчук, юристка-правозахисниця і голова «Центру громадянських свобод», що став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року, засновниця добровольчого корпусу швидкої допомоги «Ангели Тайри» Юлія Паєвська, міський голова Мелітополя Іван Федоров, представники ДСНС Олександр Чекригін та Станіслав Куликівський і представник  громадянського руху опору «Жовта стрічка» Ярослав Божко.

Вручаючи нагороду, президентка Європарламент Роберта Метсола говорила про мужність і жертовність українського народу.

«Послання з Європи було чітким: ми стоїмо з Україною. Ми не будемо відводити погляд. Український народ веде не лише війну за незалежність, але й війну за цінності. Цінності, які лежать в основі нашого життя в Європейському Союзі і які ми протягом тривалого часу мали розкіш сприймати як належне кожного дня», – сказала вона.

Попросивши хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих у війні, президент Зеленський сказав, що треба діяти зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розв’язав. Він закликав підтримати створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочини, скоєні Росією.

Окрім сміливого народу України, цьогорічними претендентами на премію Сахарова були Джуліан Ассанж, один із активістів організації WikiLeaks, та Колумбійська комісія правди.

Премія Сахарова – головна нагорода Євросоюзу у сфері прав людини. У минулому році її отримав російський опозиціонер Алексєй Навальний, у 2020 році – представники білоруської опозиції, у 2018 році – український режисер Олег Сенцов.

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