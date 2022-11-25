93% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно результатів опитування, 93% зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. Лише 3% – заперечують це, вагалися з відповіддю – 4%.

Соціологи зауважили, що за останні десять років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу (у порівнянні із минулим роком – зростання на 8 в.п.).

«Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні», – йдеться в результатах опитування.

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