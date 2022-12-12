У Львові відновлюють рух трамваїв

Станом на 16:00 год у Львові вдалося відновити рух на двох трамвайних маршрутах – №6 та №9. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Очікується, що найближчим часом запрацює маршрут №3. А також частково №4 – на цій лінії трамваї курсуватимуть від Головного залізничного вокзалу до Академії мистецтв та у зворотному напрямі.

За словами начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, через негоду у місті обледеніла уся контактна мережа електротранспорту, протяжністю 270 км. Аби відновити рух трамваїв та тролейбусів, аварійні бригади Львівелектротрансу працюють вже другу добу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львів уперше зіткнувся з обледенінням усієї контактної мережі електротранспорту.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Також у місті впали 119 дерев, вкритих кригою, через це сталось 32 обриви електромережі.

Як повідомлялося раніше, додатково на рейси випустили 24 автобуси.

Також станом на ранок 12 грудня у місті зафіксовано 54 пориви на електромережі ЛКП «Львівсвітло» та падіння 128 дерев, які пошкодили 15 автомобілів.