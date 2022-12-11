У Львові через обледеніння зупинився електротранспорт

Через налипання брил мокрого снігу на мережах електротранспорту Львова не курсують трамваї і тролейбуси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, трамваї і тролейбуси не курсують через обледеніння на контактній мережі.

«Зараз аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено», – розповіла Ірина Маруняк.

За даними ЛКП «Львівелектротранс», впродовж ночі на усіх маршрутах проводилася обкатка. Близько 6:00 ранку розпочався дощ, який при мінусовій температурі дуже швидко перетворився на лід на трамвайній та тролейбусній електромережі.

«Вранці через обледеніння мереж на лінію змогли вийти частина трамваїв та тролейбусів, які зараз фактично не мають можливості продовжити рух. Враховуючи відсутність поступу у покращенні погодних умов, спрогнозувати відновлення руху станом на зараз важко», – пояснили у ЛКП «Львівелектротранс».

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