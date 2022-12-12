Львів уперше зіткнувся з обледенінням усієї контактної мережі електротранспорту

Через негоду у Львові обледеніла уся контактна мережа електротранспорту, протяжністю 270 кілометрів. Комунальники вперше зіткнулися з таким, адже раніше «намерзали» лише окремі ділянки. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, вже понад добу працівники ЛКП «Львівелектротранс» боряться з наслідками негоди 11 грудня. Зокрема, вони ліквідовують пориви та очищують контактну мережу від обледеніння.

«Складність роботи полягає у тому, що оброблені ділянки дуже швидко обмерзають знову. Слід розуміти, що контактний провід не є округлої форми, відповідно у профіль набилося забагато льоду, який проник і у спецчастини: автоматичні східні стрілки, пересічення, секційні ізолятори. Для розчищення нашої мережі, протяжністю 270 км, задіяно усі наявні людські ресурси», – зазначили у «Львівелектротрансі».

Із таким рівнем складності працівники зіткнулися вперше. У минулі періоди обмерзання було лише не окремих ділянках контактної мережі, а не на усій.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Також у місті впали 119 дерев, вкритих кригою, через це сталось 32 обриви електромережі.

Як повідомлялося раніше, додатково на рейси випустили 24 автобуси.

Також станом на ранок 12 грудня у місті зафіксовано 54 пориви на електромережі ЛКП «Львівсвітло» та падіння 128 дерев, які пошкодили 15 автомобілів.