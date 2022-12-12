У Львові повалені негодою дерева пошкодили 15 авто

Через негоду у Львові впали 128 дерев. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше 15 автомобілів. Також виявлено понад пів сотні поривів електромережі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, станом на ранок 12 грудня у місті зафіксовано 54 пориви на електромережі ЛКП «Львівсвітло» та падіння 128 дерев.

«У Львові впало 128 дерев – це за вчорашній день (11 грудня – ред) і сьогоднішній ранок. 118 дерев вже розкрижено і забрано з доріг. Сьогодні до обіду плануємо завершити розкрижовувати всі дерева і будемо їх вивозити. Через падіння дерев і великих гілок 15 машин пошкоджено. В основному ці машини стояли в дворах, пошкодження незначні», – зазначила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Окрім того, через обледеніння контактної мережі по місту не курсує електротранспорт. Як повідомлялося раніше, додатково на рейси випустили 24 автобуси.

«Це 12 автобусів від АТП-1, і 12 від приватних перевізників. В основному підсилюємо рейси, які дотичні до трамвайних маршрутів №8, 6, 2», – йдеться у повідомленні.

Маруняк додала, що вночі ліквідували 29 з 54 поривів на електромережі ЛКП «Львівсвітло». Наразі дві ремонтні бригади працюють ще над 25 проривами.

Також вночі і зранку працювало 62 одиниці техніки. Зокрема, піскорозкидувачі, тракторці, мотоблоки. Використано 335 м3 піскосуміші і 64 т солі.

Зараз активно працюють двірники. До роботи залучено 1247 осіб. Вони посипають тротуари, зупинки, надалі їх будуть чистити.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Також у місті впали 119 дерев, вкритих кригою, через це сталось 32 обриви електромережі.

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