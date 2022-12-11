Негода у Львові повалила 119 дерев. Зафіксовано 32 обриви електромережі

У Львові від налипання мокрого снігу та обледеніння впало 119 дерев. 24 бригади комунальників та рятувальників працюють над розкриженням і вивезенням дерев. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, станом на 15:30 год у Львові через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок впало 119 дерев. Над розкриженням і вивезенням дерев працюють 24 бригади.

Також працюють 2 бригади ЛКП «Львівсвітла» над ліквідацією поривів на електромережі, і 1075 двірників посипають і чистять тротуари.

«Станом на зараз через складні погодні умови у Львові впало 119 дерев. Впало 45 дерев на Сихові, 28 дерев у Франківському районі, 17 дерев у Личаківському, 13 дерев у Галицькому, 10 у Шевченківському і 7 у Залізничному районі. Із тих 119 дерев вже прибрано 84, а 35 в роботі. Працюють 24 бригади – це 102 людини і 20 одиниць техніки», – повідомила Ірина Маруняк.

Через падіння обледенілих гілок пошкоджено 10 машин.

Також зафіксовано 32 пориви на мережах ЛКП «Львівсвітло».

«Ці пориви пов’язані з падінням дерев. Над ліквідацією пошкоджень зараз працюють 2 бригади. Вже ліквідували 5 пошкоджень, а 27 в роботі. Роботи з ліквідації поривів на електромережі можуть проводити лише після того як розкрижать і заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП «Львівсвітло» будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження», – розповіла Ірина Маруняк.

Щодо роботи електротранспорту, то за словами Ірини Маруняк, працівники ЛКП «Львівелектротранс» зараз чистять контактну мережу трамваї №6 і №8, аби вивести їх на лінію.

«Трамваї і тролейбуси поки на лінії не виходять. Зараз дощ припинився, то маємо надію, що контактну мережу вдасться почистити від обледеніння», – додала посадовеця.

Також станом на зараз на вулицях міста працює 56 одиниць техніки – це піскорозкидувачі і трактори, і 17 мотоблоків. А 1075 двірників посипають і чистять тротуари.

Львів’ян закликають пересидіти негоду дома. Власникам автотранспорту радять не припарковувати свої машини біля будинків, а батькам – застерегти дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Як відомо, у Львові через обледеніння зупинився електротранспорт. І місті зафіксовано 8 обривів електромереж.

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Фото: Патрульна поліція Львівщини

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