В Ізюмі з'явиться вулиця Бандери

Топонімічна комісія підтримала перейменування 22 вулиць і площ в Ізюмі на Харківщині. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
Комісія затвердила такі перейменування:
- Вулиця московська тепер вулиця Івана Мазепи.
- Вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери.
- Площа Революції – площа Героїв Крут.
- Вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного.
- Вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська.
- Вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова.
- Вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва.
- Вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри.
- Вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка.
- Вулиця Камчатська – вулиця Аляски.
Остаточне рішення має ухвалити голова військової адміністрації.
Як відомо, місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни почали тікати із нього.
На околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.
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Ольга Денисяка