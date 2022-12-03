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В Ізюмі з'явиться вулиця Бандери

Ольга Денисяка

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Топонімічна комісія підтримала перейменування 22 вулиць і площ в Ізюмі на Харківщині. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

Комісія затвердила такі перейменування:

  • Вулиця московська тепер вулиця Івана Мазепи.
  • Вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери.
  • Площа Революції  – площа Героїв Крут.
  • Вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного.
  • Вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська. 
  • Вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова.
  • Вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва.
  • Вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри.
  • Вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка.
  • Вулиця Камчатська – вулиця Аляски.

Остаточне рішення має ухвалити голова військової адміністрації.

Як відомо, місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни почали тікати із нього.

На околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.

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