В Ізюмі з'явиться вулиця Бандери

Топонімічна комісія підтримала перейменування 22 вулиць і площ в Ізюмі на Харківщині. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

Комісія затвердила такі перейменування:

Вулиця московська тепер вулиця Івана Мазепи.

Вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери.

Площа Революції – площа Героїв Крут.

Вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного.

Вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська.

Вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова.

Вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва.

Вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри.

Вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка.

Вулиця Камчатська – вулиця Аляски.



Остаточне рішення має ухвалити голова військової адміністрації.

Як відомо, місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни почали тікати із нього.

На околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.

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